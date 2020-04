Første digitale kommunestyremøte

Nyhende

I morgon skal Ulstein kommunestyre ha sitt første videomøte. Hareid kommunestyre har videomøte torsdag i neste veke.

På grunn av koronasituasjonen kan politikarane framleis ikkje gjennomføre fysiske møte, men tar møta som videokonferanse.

Torsdagskvelden skal kommunestyret i Ulstein mellom anna ta stilling til kva dei skal gjere vidare med gravplass. Blir det sett ned ein komite som skal finne alternativ plassering av gravplassen, eller vil dei følgje tilrådinga frå kommunedirektøren og velje Oshaugflata.

Kommunestyret skal også ta stilling til om dei skal auke den økonomiske ramma til kriseleiinga/formannskapet i samband med koronaviruset. Ordføraren har i delegeringsreglementet mynde til å disponere inntil ein million kroner til tiltak gjennom kriseleiinga. Men Ulstein kommune treng å utvide denne ramma. Kommunedirektøren rår til at ramma vert utvida til fire millionar kroner. Då skal ordføraren får auka ramma si frå ein til to millionar, og formannskapet får også ei ramme på to millionar. Dette gjekk formannskapet inn for samrøystes, men det er opp til kommunestyret.

Kommunestyret skal også ta stilling til om dei vil leige ein bil til legevakta. Dette gjekk samrøyest igjennom i Ulstein formannskap, men her er dei avhengige av at Hareid kommunestyre gjer positivt vedtak, for dette skal vere eit spleiselag.

Dei skal også ta stilling til om dei vil gje tilskot til veterinærteneste 2020-2022. Kommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein er eit felles vaktdistrikt for veterinærteneste. Kommunane har lovpålagt plikt til å syte for tilfredstillande tilgang på tenester frå dyrehelsepersonell til produksjonsdyr, smådyr og kjæledyr, og har ansvar for å organisere klinisk veterinærvakt utanom ordinær arbeidstid. Dei fire kommunane har dei siste åra gitt eit årleg tilskot på 300 000 kr til saman, og det bli det foreslått at dei held fram med. Også dette gjekk formannskapet samrøystes inn for.

Pål Grødahl (Venstre) har søkt om mellombels fritak frå vervet som medlem i kommunestyret. Fram til 2021 bur han i Oslo og er politisk rådgjevar for Venstre si Stortingsgruppe. Kommunedirektøren rår til at han får fritak fram til januar 2021.

Kommunestyret skal også godkjenne årsplan for kontrollutvalet, sjå på godtgjersler og velferdsgode for folkevalde, domstolstruktur, status for vassforsynings- og avløpstenestene.

Ei sak til slutt er unnateke offentleg innsyn. Det gjeld avklaring om forkjøpsrett for Gnist Støylane.