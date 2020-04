Nyhende

Ordføraren, informasjonskonsulenten og kulturkonsulenten i Hareid har hatt måte med 17. mai-komiteane i krinsane og korpsa i kommunen. Det blir uråd å gjennomføre nasjonaldagen på same vis som elles, på grunn av smittevernreglane. Difor tar Hareid kommune grep for å samordne og lage ei felles markering utav dagen, i staden for at kvar krins skal prøve å få til noko.