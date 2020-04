Så mange driv med sau, ku eller storfe

Nyhende

I sakspapira til Hareid formannskap ligg det med ei oversikt over kor mange bønder som driv med dyrehald i Hareid, Ulstein, Herøy og Sande. Det er tal for 2001 og 2019, og då ser ein tydeleg at det har blitt langt færre bønder som driv med sau, ammeku eller storfe desse åra.