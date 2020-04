Nyhende

I dag tidleg var B-ferja mellom Hareid og Sulesund ute av drift.

Kvart på seks i dag tidleg melde Fjord1 at ferja var mellombels innstilt på grunn av tekniske problem. Dei venta at ferja var tilbake i normal gjenge kl 09.10. Kvart på åtte i dag tidleg kom det ny melding frå Fjord1 om at ferja ville vere i normal gjenge frå kl 08.10.