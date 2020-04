Hareid etterlyser fleire lærarar og førskulelærarar

Nyhende

Hareid kommune skriv på nettsida si at Koronakrisa gjer at dei kan få bruk for mange vikarar i skule og barnehage. Fo å vere i forkant, ber dei interesserte melde seg alt no.

Denne veka starta barnehagane opp, og neste veke startar skulane opp for 1. til 4. klasse. No oppmodar kommunen barnehagelærarar- o ggrunnskulestudentar og andre som har erfaring frå arbeid i barnehage og skule til å melde seg. Dersom kommunen kjem i ein situasjon der dei manglar folk, vil du bli kontakta.

Det kan bli aktuelt med både korte og lange vikariat. Om du får tilbod om jobb, må du levere politiattest.