Ung person testa positivt på covid-19

Nyhende

Ulstein kommune fekk i går, onsdag, registrert eit nytt tilfelle av korona-smitte, går det fram av VG si oversikt. (ekstern lenke)

Smittevernlege i Ulstein, Michael Dahl, fortel at vedkomande som har testa positivt, bur i ein annan kommune, men framleis har postadresse i Ulstein.

- Det gjeld ein ung person, som altså ikkje bur her i kommunen. Vedkomande blei testa i kommunen personen no oppheld seg i, og blir følgt opp av helsetenesta der. Vedkomande har ikkje vore her i Ulstein på mange månader og har heller ikkje hatt kontakt med personar herifrå, fortel Dahl.

Men sidan det er bustadadressa som avgjer, står no Ulstein kommune oppført med ti smittetilfelle av covid-19.