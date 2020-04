Fjord1 lettar på koronatiltaka

Nyhende

Reiarlaget Fjord1 har bestemt seg for å letta på koronatiltaka dei påla seg sjølv for nokre veker sidan.

No må ikkje dei reisande lenger sitje i bilane under ferjerturen, det er no lov til å bruke salongane igjen, skriv Fjord1 i ei pressemelding fredag morgon.

Frå i dag, fredag 24. april, opnar også dei sjølvbetjente kioskane på sambanda Anda-Lote og Arsvågen-Mortavika

Driftsdirektør i Fjord1, Andrè Høyset, understrekar i pressemeldinga at Fjord1 følgjer situasjonen tett, og at det ligg oppdaterte smittevernvurderingar til grunn for at selskapet no lettar på nokr eav tiltaka.

- Samtidig ber vi alle våre reisande om å følgje dei nasjonale retningslinjene for avstand til andre reisande, seier Høyset.