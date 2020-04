– Borna skal kjenne seg trygge

Nyhende

Ho veit at mange born gler seg til å kome tilbake på skule og møte venene sine igjen. Skulane i Hareid og Ulstein har førebudd seg godt for at det skal vere trygt å sende borna på skulen igjen. Måndag kom dei nasjonale retningslinene. Etter det har skulane i kvar kommune i lag samordna rutinane sine, så det skal blir mest mogleg likt på skulane. Denne veka har rektorane, lærarane, kommuneleiarane og fleire andre arbeidd i lag for å flytte pultar, organisere garderobar, vaske og planlegge for at dette skal bli bra.