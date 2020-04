Uttale om norske sjøfolk

Nyhende

Førstkomande torsdag har Hareid kommunestyre møte. Møtet vil bli gjennomført som videomøte. Ei av sakene som skal opp er ein uttale om norsk løn på norsk sokkel.

Formannskapet gjekk i mars inn for denne uttalen:

Norsk løn på norsk sokkel

Norske sjøfolk har til alle tider sett solide spor etter seg i bygginga av Noreg som sjøfartsnasjon og ei komplett maritim klynge, samt ei velutvikla petroleumsnæring.

Sjauaren på kaia, sjøfolka på båtane, oljearbeidaren på offshoreplattformane og tilsette i fiskerinæringa bidreg alle til kompetansebygging og løfter Noreg opp og fram, både som sjøfartsnasjon og som eit globalt maritimt kompetansesenter. Dette gjev gjenklang over heile verda.

Vi registrerer at norske sjøfolk blir fasa ut frå norsk sektor og i norske farvatn. Det har aldri vore eit så stort behov for sikring av norske arbeidsplassar som det vi ser i dag. Difor er all støtte og merksemd særs viktig.

Hareid kommune har mange sjøfolk. Som politikarar er vi opptekne av å ta vare på norske arbeidsplassar. Derfor er det viktig at norske sjøfolk blir sikra arbeid ved at det blir innført norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvatn og på norsk sokkel. Realiteten i dagens maritime sektor syner at norske sjøfolk ofte må konkurrere med utanlandske, låglønna sjøfolk. Dei kan ha ein timeløn ned mot 35 kroner. Dette kan sjølvsagt ikkje norske sjøfolk busett i Noreg konkurrere med.

Med ei innføring av norske lønns -og arbeidsvilkår, vil norske sjøfolk kunne konkurrere på like vilkår med utanlandske.

Hareid kommunestyre vil be regjeringa å sikre norske sjøfolk si framtid ved at det vært innført norske lønns- og arbeidsvilkår for alle sjøfolk i norsk farvatn og på norsk sokkel.