Nyhende

I dag, måndag 27. april, startar første- til fjerdeklasse opp igjen på skulen. Skulane varslar at det blir ein del uteskule framover, for å minske smittefaren for koronaviruset.

Då er det er greitt å sjå at det er meldt stort sett opplett denne veke. Onsdag ettermiddag og torsdag ettermiddag er det meldt noko regn, men elles ser det ut til å bli sol og opplett.