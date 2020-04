Framleis berre negative testar

Nyhende

Verken i Ulstein eller i Hareid er det den siste tida avdekt fleire smittetilfelle av covid-19.

I Hareid vart det teke fire testar i går, måndag. Alle var negative, fortel smittevernlege Vidar Vollsæter.

I Ulstein vart sju personar testa sist torsdag.

- Alle testane var negative. Denne veka testar vi pasientar tysdag og torsdag, seier smittevernlege i Ulstein, Michael Dahl.

Sist veke kom Folkehelseinstituttet med nye retningslinjer for testing.

Det nye no, er at også tilsette og born/elevar i barnehage, skule og fritidsordning kan testast. Det gjeld også personar i same husstand til born som går i barnehage eller på skule.