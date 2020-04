Held sitt første videomøte

Nyhende

På grunn av koronapandemien har ikkje Hareid kommunestyre gjennomført møte sidan 6. februar. Men no er dei teknologiske løysingane på plass, så dei denne torsdagen skal få gjennomført møte som videokonferanse. Formannskapet og alle utvala i kommunen har gjennomført slike videomøte, og sist torsdag var det prøvemøte for å sjekke at alle greier å logge seg på møtet.