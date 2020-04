Krev hastetiltak for verfta

Nyhende

Arbeidarpartiet sine fylkesparti i Møre og Romsdal, Vestland og Trøndelag krev at staten set inn hastetiltak for verftsnæringa.

Ap-leiarane viser til at koronakrisa har skapt store utfordringar for verftsindustrien.

- Næringa i Noreg er unik med verdsleiande kompetanse og enorme ringverkander for mellom andre utstyrsprodusentar og norske eksportinntekter, skriv fylkesordførar i Trøndelag, Tore O. Sandvik, i ei pressemelding.

Maritimt forum har foreslått ei rekkje tiltak for å bøte på den alvorlege situasjonen næringa er i, eitt av forslaga går ut på å framskunde bygginga av inntil fem nye mineryddarfartøy for Sjøforsvaret. Prosjektet har ei kostnadsramme på 5,55 milliardar kroner.

Ap-leiarane støttar dette kravet, ifølgje pressemeldinga:

- Dette er eit potensielt kinder-egg. Det held hjula i gang i ei stratetigsk viktig næring, det vil styrke landet si forsvarsevne og det gir høve til inntekter knytt til sal av konseptet også til andre land, seier Per Vidar Kjølmoen, fylkesvaraordførar i Møre og Romsdal fylkeskommune.

No ventar Kjølmoen og dei to andre Ap-leiarane at regjeringa støttar dette initiativet i revidert nasjonalbudsjett.