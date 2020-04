Oppmodar Ulstein til å ikkje bruke dyrkbar jord til gravplass eller bustadbygging

Nyhende

Jordvern Møre og Romsdal har lese i Vikebladet Vestposten at Ulstein kommune vurderer å bruke Oshaugflata til gravplass. Dette reagerer dei på, og har difor sendt brev til Ulstein kommune.

Dei les i Vikebladet Vestposten at lokalpolitikarane er misnøydde med at dei ikkje får byggje ned dyrka jord som dei ønkjer.

Jordvern Møre og Romsdal oppmodar Ulstein til å finne areal til gravplassen der det ikkje er dyrkbar mark. Dei viser til sentrale styremakter sitt mål om å redusere nedbygging av dyrka jord for å sikre vår framtidige sjølvberging. Møre og Romsdal fylkesting har gjort vedtak om at det ikkje kan byggast ned meir enn 200 dekar årleg i heile Møre og Romsdal.

- Jordvern Møre og Romsdal vil difor sterkt åtvare mot at dyrkajorda på Oshaugflata vert omdisponert til bustadbygging. Ulstein kommune si oppgåve og utfordring vert i kommuneplansamanheng å finne udyrka område til framtidig bustadbygging. Vi ønskjer at Ulstein kommune lukkast med å finne område til framtidig infrastruktur og samtidig ikkje bruke av dei berre 3 prosent dyrka areal vi har her i landet, skriv Kolbjørn Gaustad, leiar i Jordvern Møre og Romsdal.