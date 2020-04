Opnar opp for sjølvbetjent servering

Nyhende

Det har vore temmeleg strenge restriksjonar for ferjene den seinaste perioden, der dei reisande har blitt bedt om å halde seg i bilane under overfarten.

Onsdag melder Fjord1 at det vil bli opna for sjølvbetent serveringstilbod frå torsdag 30. april på ferjesambandet Hareid – Sulesund.

I ei driftsmelding skriv selskapet at dei ønskjer kundane sine velkomen tilbake, men at dei samstundes ber dei reisande om å følgje retningslinjene om bord med tanke på smittevern. Dei oppmodar også om at ein avgrensar opphald i salongane til dei som ønskjer å nytte serveringstilbodet.