Søkjer på nytt om mediestøtte

Nyhende

Næringslivsavisa Nett.no har på nytt søkt om å få mediestøtte. Det skriv Medietilsynet i ei pressemelding.

Nettavisa dekkjer nærings- og samfunnslivet i Nordfjord og på Sunnmøre, og er eigd av Bakkar og Berg Media, som har adresse i Fosnavåg. Eigarane er Havila Holding AS, Avento AS, Ogne Øyehaug og Kjetil Haanes. Haanes er også redaktør i avisa.

Nett.no søkte om mediestøtte også i fjor. Då vart det avslag. Nett.no har klaga på vedtaket i Medietilsynet, og klagen er no til behandling i Medieklagenemnda.

Produksjonstilskottet er den største mediestøtteordninga, og i år har til saman 161 aviser søkt om støtte. Ordninga er meint for medium i marknader som er for små til å vere berekraftige, og for medium som er eit alternativ til dei leiande media i større marknader, heiter det i pressemeldinga frå Medietilsynet.