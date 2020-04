Skal utvikle prosjekteringsgrunnlag for bru over Sulafjorden

Nyhende

Statens vegvesen har inngått kontrakt med arbeidsfellesskapet Dr.techn. Olav Olsen og Norconsult for utvikling av prosjekteringsgrunnlag for tre planlagde brukryssingar over Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden, melder vegvesenet i ei pressemelding.

– De siste åra har vi gjennomført eit betydeleg arbeid med innsamling av måledata i fjordsystema i de tre fjordane, seier prosjektleiar Jørn Arve Hasselø.

Han fortel at måleprogrammet omfattar blant anna vind-, straum- og bølgemålingar, djupnedata og terrengmodellar av havbotnen samt marine grunnundersøkingar. Desse målingane blir fortløpande analysert og tolka. No skal resultata av disse målingane danne grunnlaget for utviklinga av eit regelverk for prosjektering av dei ulike brukonsepta.

Hasselø forklarer at utvikling av prosjekteringsreglar for desse store, komplekse bruene er eit nødvendig forarbeid som må utførast før noko kan byggjast, og inkluderer grunnlaget for planlegging, beskriving, teikningar, dimensjonering og berekningar. Denne planlegginga og prosjekteringa omfattar også kostnadsberekningar.

– Når prosjekteringsgrunnlaget er fastlagt, skal dette verte nytta til planlegging og prosjektering av forprosjekt for brukonsepta over Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden. Vi ser fram til et godt samarbeid med Dr.techn. Olav Olsen og Norconsult, seier Hasselø.

