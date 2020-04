Samrøystes for legevaktbil

Nyhende

Formannskapet i Hareid sa onsdag samrøystes ja til at legevaktsamarbeidet mellom Ulstein og Hareid kan lease ein legevaktbil. I første omgang gjeld dette for tre år. Dei samla kostnadane for dette er 156.500 kroner i 2020 og med årlege kostnadar på 103.900 kroner frå 2021.