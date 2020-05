Nyhende

I Hareid kommune har det blitt gjennomført 11 testar for koronasmitte.

Ifølgje smittevernlege Vidar Vollsæter har ein fått svar på desse og alle testane er negative.

Det er dermed over ein månad sidan sist det vart stadfesta koronasmitte i Hareid. To personar har totalt testa positivt for smitte i Hareid.