900 færre arbeidsledige

Nyhende

I ei pressemelding frå Nav i Møre og Romsdal går det fram at talet på arbeidsledige gjekk ned frå 12.567 til 11.656 frå 21. april til 30. april. Framleis er 8,4 prosent i Møre og Romsdal heilt utan arbeid, medan talet for landet er 9,6 prosent.

I same perioden har talet på delvis arbeidsledige auka frå 7271 til 7715, men Nav skriv i pressemeldinga at talet på tiltaksdeltakarar har auka frå 801 til 831, noko som betyr at 437 personar ikkje lenger er arbeidssøkjarar i løpet av denne korte perioden.

Nav skriv vidare at det har blitt færre heilt ledige i alle fylke den siste månaden, men det er i Møre og Romsdal nedgangen er størst med -16 prosent, men auken i talet på delvis ledige er også større enn elles i landet.

– Vi byrjar no å sjå verknaden av at enkelte bransjar er i ferd med å ta opp igjen aktiviteten, seier direktør Stein Veland i Nav Møre og Romsdal.

Det er Sunnmøre som er hardast råka i Møre og Romsdal med heile 7110 heilt utan arbeid ved utgangen av april. Det er 9,1 prosent av arbeidsstyrken i regionen, men det er 470 færre heilt ledige enn 21. april.

Ytre Søre Sunnmøre er klart hardast råka i fylket og både i Ulstein, Hareid og Herøy er over 10 prosent av arbeidsstokken heilt utan arbeid. I Sande er det 8,7 prosent som er heilt ledige. Med unntak av Stranda og Averøy gjekk talet på heilt ledige ned i alle kommunane i fylket den siste tida.

Ser ein på summen av dei heilt utan arbeid og dei som delvis er tilbake i arbeid, er det Sykkylven som kjem dårlegast ut, der 28,8 prosent av arbeidsstokken var heilt eller delvis utan arbeid. Ulstein har 16,9 prosent, medan Hareid har 16,3 prosent ved utgangen av april. Det vil seie at 749 personar var heilt eller delvis utan arbeid i Ulstein, medan talet var 425 i Hareid.