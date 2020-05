Ingen diskusjon om legevaktbil

Nyhende

Både i levekårsutvalet og i formannskapet i Hareid vart det diskusjon rundt finansieringa av ein legevaktbil for den interkommunale legevakttenesta for Ulstein og Hareid. I kommunestyret var det derimot ingen som ville ha ordet og tilrådinga frå rådmannen om å gå inn for legevaktbil vart samrøystes vedteke.