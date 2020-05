Til sjukehus med luftambulanse

Nyhende

Oppdatering 11:00: Ein person i 20-åra blei funne på ei privat adresse. Personen er skadd og blir sendt til Ålesund sjukehus med luftambusanse. Politiet mistenker ikkje at det var fleire personar i bilen. Dei melder at det blir tatt blodprøve av bilføraren og at ein vil opprette sak etter ulukka.

Politiet har sett i verk søk etter ein bilførar etter ei trafikkulukke på Moltustranda. Ifølgje politiet har ein bil blitt køyrt av vegen, men det er usikkert når dette har skjedd. Bilen er totalskadd og politiet melder at det er ting på staden som tyder på at ein eller fleire personar kan vere skadde.

Det blir difor starta søk etter personar som har vore involverte i ulukka. Politiet får hjelp frå hovudredningssentralen.