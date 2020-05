Inviterer til digitalt ishavslotteri: - Vi må prøve å vere litt kreative

Nyhende

Museet i Brandal har i snart 40 år sørga for at historier, gjenstandar, bilde og filmar frå ishavstida har blitt tatt vare på og formidla vidare. Men, den utfordrande situasjonen rundt koronapandemien har også fått følgjer for Ishavsmuseet, og ei mengd andre museum rundt om i landet.

Difor har styret i Ishavsmuseet Aarvak gått saman med Ishavsmuseets Venner for å bidra til at det skal vere eit museum å kome tilbake til – også etter koronakrisa har gått over.

Vil bidra

Onsdag 20. mai går difor eit digitalt ishavslotteri av stabelen på Facebook-sida til Ishavsmuseet Aarvak. (Lenkje lenger ned i saka.)

I tillegg til trekninga blir det også servert eit par gode ishavshistorier i løpet av timen sendinga varer.

- Museet er stengt som følgje av pandemien, og dei tilsette er permitterte. Den dagen dei strenge koronatiltaka kom på plass var det ikkje lenger mogleg for museet å halde dørene opne, og planlagde arrangement blei avbestilt. Vi håper at museet kan opne igjen til sommarsesongen, men kan ikkje forskottere med noko. Det blir uansett ein heilt annleis sommar enn det vi hadde sett føre oss, seier Annika Brandal, som sit i styret til Ishavsmuseet Aarvak.

Det var Brandal som hadde initiativet til det digitale ishavslotteriet, der ein kan vinne alt i frå ein redningsvest til bøker, til eit par selskinnstøflar.

- Dette kom i stand i samråd med dagleg leiar for Ishavsmuseet, Webjørn Landmark, og er for oss frivillige i styret og venneforeininga ein måte å bidra til museets ve og vel på, seier Annika Brandal.

- Initiativet er veldig kjærkome. Det er kjekt at styret og venneforeininga ønskjer å gjere dette for oss. Vi hadde veldig god booking – så å seie rekordhøg - i mai og juni, spesielt på bussgrupper. Det er tøft for museet å gå lenge utan eigeninntekter, og å miste arrangementa vi hadde planlagt er veldig trist. Men, dette var veldig positivt, seier Webjørn Landmark.

Håper på norgesferie og godt besøk

Det er mange som melder at det kan bli ein skikkeleg «norgesferie-boom» i år, der nordmenn vil prioritere turar i eige land framfor turar til utlandet. Rundt sistnemnte alternativ er det dessutan høgst usikkert kva slags flytilbod ein vil sjå dei nærmaste månadane.

Dersom museet får opne igjen, i ein eller annan form, er det nettopp det som kan bli redninga for det som høgst truleg vil bli ein ganske dempa sommarsesong.

- Ishavsmuseet i Brandal vil til dømes kunne vere eit fint reisemål for mange familiar i sommar, og vi håper at museet kan opne no som det er opna for samlingar av opp til 50 personar i gongen. Vi får håpe på det beste, seier Annika Brandal.

- Gler oss til å opne igjen

Ishavsmuseet har normalt sett sesongopning i april, men i år har dette altså blitt snudd på hovudet. Sommarsesongen er normalt sett tida for besøk frå grupper med turistar, skuleborn, ungdommar og vaksne.

- Det er ei trasig tid for mange dette. Vi går med ei blanding av lengsel og bekymring for når dørene kan opnast igjen. Vi veit at det vert eit annleis år på mange måtar, men gler oss til vi kan sjå opne dører og folk besøker museet igjen. I mellomtida vil styret i Ishavsmuseet saman med Ishavsmuseets Venner gjere ein digital innsats for museet, som vi set stor pris på, og vi veit vi har mange vennar med oss rundt om i heile Noreg, seier Annika Brandal.

Lodd kan ein kjøpe via Facebook-eventen til Ishavsmuseet. (Ekstern lenkje).