Opnar for ordninær kinodrift

Nyhende

Regjeringa har letta på restriksjonane om å samlast på offentleg stad og tillet frå og med 7. mai at inntil 50 personar kan samlast på arrangement på offentleg stad. Ifølgje dei nye reglane må det vere mogleg å halde avstand på minst éin meter. Ein ansvarleg arrangør må dessutan ha oversynet over kven som er til stades med tanke på rask smittesporing.

Sjøborg kino førebur no opning av kinoen med første opningsdag onsdag 13. mai.

– Vi gler oss veldig til dette, men treng nokre dagar for å gjere alt klart. Denne veka køyrer vi booka familievisningar som planlagt, noko som har vore ein stor suksess med over 60 lukka visningar og mange positive tilbakemeldingar. Men no skal det blir veldig kjekt å få opne for ordinære kinosvisningar slik at endå fleire får oppleve kinomagien igjen, seier kinosjef ved Sjøborg kino, Kristine Brungot

Ho fortel at bransjeorganisasjonen Film & Kino har utarbeidd ein smittevernrettleiar slik at kinoen kan opnast under trygge rammer.

– Med ein kino som er rundvaska og seter som er reinsa, gler vi oss verkeleg til å opne igjen for eit større publikum. Kva filmar vi skal vise og korleis programmet blir, er ikkje klart endå, men vi håper å legge ut framsyningar på nettsida vår før helga, seier Brungot.