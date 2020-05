Regjeringa vurderer å forlengje romslege permisjonsordningar

Nyhende

Endringane i permisjonsreglane kan bli forlengde og permisjonsperioden utvida. Det varslar arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Regjeringa gjorde fleire endringar i permisjonsreglane for å bøte på den akutte krisa koronatiltaka har påført økonomien og arbeidsmarknaden.

Perioden med full lønn under permisjon er utvida frå 15 til 20 dagar, og arbeidsgivarane må for tida berre betale for to av dagane. Deretter tek staten rekninga.

– Sjølv om samfunnet gradvis opnar att, er det utenkjeleg at vi over natta går tilbake til ein arbeidsgivarperiode på 15 dagar. Alle skjønar at det går ikkje. Vi har sagt at vi skal kome tilbake til spørsmålet om permisjon, og om vi skal utvide talet på veker i vår. Høgst sannsynleg i revidert nasjonalbudsjett, seier Røe Isaksen til Dagens Næringsliv.

Han vurderer å forlengje perioden arbeidstakarar kan vere permitterte med dagpengar endå meir. Perioden er til vanleg 26 veker, men har vorte forlengd slik at alle er sikra dagpengar ut juni.

LO har bede om at permisjonsperioden blir dobla til 52 veker.