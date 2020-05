Sæter lensmann også i Ulstein og Hareid

Nyhende

Frå og med i dag, måndag 4. mai, er Tor Sæter fungerande lensmann i Ulstein og Hareid.

61-åringen bur i Vanylven og er frå før tilsett som lensmann i Vanylven, Herøy og Sande. Han seier at det ikkje er avklart kor lenge han skal fungere som lensmann også på Hareidlandet.

Sæter tek over etter Hans-Eirik Pettersen, som nyleg bad om omplassering på grunn av sjukdom i familien. Han vart lensmann i Ulstein og Hareid hausten 2017. Då han bad om omplassering til Ålesund politistasjon, sa han at det på mange måtar vart eit karrieremessig høgdepunkt for han- så langt- å få lov til å bli kjend med lokalsamfunnet, næringsliv, politikarar, frivillige organisasjonar og enkeltmenneske både i Hareid og Ulstein.