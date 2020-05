12.600 færre arbeidssøkjarar den siste veka

Nyhende

408.400 personar er registrerte som arbeidssøkjarar hos Nav. Det er 12.600 færre enn for ei veke sidan.

– Fallet kjem av både at vi har byrja å opne opp att økonomien, slik at ein del permitterte går tilbake i arbeid, og at færre nye arbeidssøkjarar melder seg til Nav, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

246.000 personar er registrerte som heilt arbeidslause hos Nav, viser førebelse tal. Det utgjer 8,8 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoarbeidsløysa, som er summen av heilt arbeidslause og arbeidssøkjarar på tiltak, var på 258.400 personar, eller 9,2 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 150.000 personar registrerte som delvis arbeidslause arbeidssøkjarar.