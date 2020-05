Mogleg å besøke sjukeheimen igjen - men pårørande må følgje strenge rutinar og halde avstand

Nyhende

Hareid kommune (ekstern lenkje) kunne tysdag ettermiddag opplyse om at sjukeheimen på Hareid blir opna for besøk igjen.

Det blei innført besøksforbod på sjukeheimane i Norge då koronaviruset kom til landet, då eldre personar og menneske med underliggande sjukdommar var i risikigruppa for å utvikle alvorleg og potensielt dødeleg sjukdom som følgje av viruset.

Når Hareid kommune opnar for besøk på sjukeheimen igjen, er det berre mogleg ved å følgje strenge reglar og rutinar. For - besøk på sjukeheimen vil framleis førte til risiko for koronasmitte - både for bebuarane og besøkande.

Difor har Hareid kommune laga nokre rutinar som dei besøkande må følgje:

- Alle besøk skal klarerast med personalet og loggførast

- Alle besøkande skal vaske hender når dei kjem og når dei drar

- Besøkande må til ein kvar tid halde to meter avstand til bebuarane. Klemming er ikkje tillatt.

- Maks fem personar per besøksgruppe.

- Besøka kan vare inntil 30 minutt.

- Besøka skal helst skje utandørs. Viss innendørs besøk, skal det i hovudsak skje på besøksrom.

- Har ein symptom på luftvegsinfeksjon skal ein ikkje besøke sjukeheimen (Alle besøkande må svare på spørreskjema om eiga helse).