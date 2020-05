Nyhende

Ulstein kommune får tre millionar kroner til å ruste opp ein turveg frå indre Haddal til Selvågtunnelen.

Det er tenkt at vegen vil krysse hovudvegen ved tunnelopninga. Her ber Møre og Romsdal fylkeskommune om at kommunen finn ei løysing lenger unna tunnelopninga.

Kravet er at det må vere minst 200 meter frå tunnelopninga, men det meiner kommunen blir vanskeleg på grunn av terrenget.