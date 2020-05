Noreg skal opnast i to etappar før sommaren

Nyhende

Når regjeringa torsdag vedtek og legg fram planen sin for korleis Noreg skal gjenopnast, vil letten i tiltaka kome i to hovudbolkar, får NTB opplyst.

Det tyder at éin bolk med lette vil kome om kort tid, noko som truleg tyder skuleopning for elevar frå 5. til 10. klasse rett over helga.

Samtidig vil regjeringa vente til ut i juni med den andre hovudbolken, etter det NTB forstår.

– Vi skal lage ein heilskapleg plan, som er ein tidsplan fram til sommaren der vi har ambisjonar om å opne mest mogleg, men med veldig tydelege smittevernråd, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Ho viser til pressekonferansen på torsdag for fleire detaljar.

– Vi har jobba med å skape føreseielegheit. Nokre endringar skjer raskt, men for andre tiltak er det greitt å få ein dato å halde seg til, seier Solberg.

Siste skuledag før sommarferien er 19. juni.