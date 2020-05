Frå klokka 18.00: Sjå regjeringa sin pressekonferanse her

Nyhende

Torsdag kveld, rundt klokka 18.00, held regjeringa - med statsminister Erna Solberg (H) i spissen, ein ny pressekonferanse.

Solberg og statsrådane Bent Høie, Guri Melby, Kjell Ingolf Ropstad, Henrik Asheim og Abid Rajablir alle til stades på pressekonferansen - som skal handle om koronasituasjonen og gradvis opning av samfunnet.

Denne gongen er det mellom anna varsla at regjeringa vil opne opp for at dei eldre skuleelevane kan kome tilbake igjen på skule.

