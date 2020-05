Opnar opp igjen alle skular på måndag

Nyhende

Torsdag kveld heldt regjeringa pressekonferanse rundt koronasituasjonen.

For åtte veker sidan bestemte regjeringa at Norge skulle "stengast ned", då dei strengaste tiltaka Norge har hatt i fredstid blei innført.

- Vi lova tidleg at dersom vi klarte å slå ned viruset, så skulle vi opne opp igjen samfunnet så raskt som mogleg, sa statsminister Erna Solberg (H).

Ho sa vidare at regjeringa vil legge fram ein plan for korleis ein skal opne opp igjen samfunnet før sommaren. Og - det blei også poengtert at ting måtte gjerast i rett rekkjefølgje.

- Opnar vi opp alt samstundes, vil det slå tilbake på oss - og vi må kanskje stenge ned igjen, seier Solberg.

Måndag 11. mai opnar alle skular igjen.

1. juni opnar ein for arrangement for opp til 200 personar. 15. juni skal det meste kunne opne igjen.

- Vi kan klare dette saman, seier Erna Solberg.

- Må finne fram til betre behandlingsmetodar

Helseminister Bent Høie (H) fortalde så at det blir jobba med å finne fram til betre behandlingsmetodar -noko som kan ta opp til to år.

Høie la vidare fram tre scenario for den vidare utviklinga, på verdsbasis. Det første at ein får vidare ned talet på smitta, det andre at ein får fleire - det tredje går ut på at det internasjonale samarbeidet vil bli dårlegare.

- Dette er ikkje slutten, det er i beste fall slutten på byrjinga, seier Bent Høie.

20 personar kan samlast i privat samanheng

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fortalde at talet på personar som kan vere samla i privat samanheng, blir auka til 20 personar.

Regelen om 20 personar gjeld også organisert idrett.

Heimekontor blir framleis tilrådd.

Grunnskulen og vidaregåande opnar igjen

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melbye (V) fekk så ordet.

Ho bekrefta at klassene 5. til 10. i grunnskulen og dei vidaregåande skulane - får opne igjen frå førstkomande måndag.

Høgskular og universitet blir også gradvis opna frå og med neste veke. Det sa forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Toppfotball igjen frå 16. juni

Kultur - og likestillingsminister Abid Raja (V) sa at det blir opna for organisert trening igjen - med makstak på 20 personar med det første.

Han fortalde også at det blir seriespel i norsk toppfotball frå 16. juni.

Barnetog kan ikkje gjennomførast

Raja sa vidare at barnetog ikkje kan gjennomførast 17. mai.

Flagghelsingar og kransnedleggingar kan gjennomførast, men med særskilte reglar. Anbefalingane går primært på utandørsarrangement.