Hareid har planane klare for skuleopning

I går kveld melde Regjeringa av skulane skal opne i løpet av neste veke.

I to veker no har elevane frå 1. til og med 4. klasse vore tilbake på skulane, men no kjem også dei større elevane tilbake på skulen.

Skulane i Ulstein skal ha planleggingsdag for 5. til og med 10. klasse førstkomande måndag, men i Hareid startar dei opp med undervisninga for sjuandeklassingane den dagen. Femte- og sjetteklassingane får første skuledag dagen etter, tysdag.

På Bigset skule og Hjørungavåg skule har femte- til sjuandeklasse oppmøte klokka 08.45. På Hareid skule har denne aldersgruppa oppmøte klokka 09.00.

På Hareid ungdomsskule startar 10. klassingane opp måndag 11. mai. Dei vil i mai ga kvar dag med vanleg skuletid. 9. klasse vil starte opp onsdag 13. mai, og gå på skule annakvar dag ut mai. 8. klasse vil ha første skuledag torsdag 14. mai. Dei skal også gå på skule annakvar dag ut mai.

Ressurssenteret startar også opp vaksenopplæringa frå førstkomande måndag. Elevane/deltakarane vil bli kontakta av senteret om starttidspunkt.