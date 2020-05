Sjukeheimen og omsorgsbustadene i Ulstein opnar for besøk

Nyhende

Tidlegare denne veka opna sjukeheime på Hareid for besøk, under strenge reglar.

No melder også Ulstein kommune at dei som bur på sjukeheimen og i omsorgsbustadane endeleg kan få besøk igjen. Dei har reglar for å sikre smittervernet, og alle besøk skal avtalast på førehand. Du kan ta kontakt med den akutelle avdelinga der dei skal på besøk.

Ulstein kommune held seg til dei nasjonale retningslinene:

Ein til to personar kan besøke ein bebuar samtidig.

Besøket kan vare inntil 15 minutt.

Besøket skal skje på rommet, i leilegheita eller på verandaen til bebuaren.

Bebuarane og dei besøkande må halde god avstand, helst to meter.

Besøkande må vere friske og ha reingjort hendene når dei kjem.

Dei skriv opp kven som er på besøk, for å kunne spore smitte dersom det vert naudsynt.

Personalet reingjer eventuelle kontaktflater etter besøket.

Ved alvorleg sjukdom vert rutinane individuelt tilpassa.