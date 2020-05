Slik blir skuleopninga i Ulstein

Nyhende

Gry Nordal, kommunalsjef for oppvekst i Ulstein kommune, vedgår til lokalavisa at dei vart litt overraska over at skulane skulle starte opp så fort som allereie neste veke. Pressekonferansen til Regjeringa var så seint som torsdag etter arbeidstid. Ho vil nytte høvet til å skryte av dei tilsette i kommunen som har vore flinke til å hive seg rundt, dei har no klar ein plan for korleis dei skal gjere dette.

Det blir planleggingsdag for lærarane førstkomande måndag. Men elevane frå 1. til og med 4. klasse møter so vanleg. Dei eldre elevane får fri denne dagen og skal ikkje ha heimeundervisning heller.

Tysdag 12. mai møter femte-, sjette-, sjuande- og tiandeklassingane til undervisning.

Onsdag 13. mai startar niandeklassingane på skule. Og torsdag 14. mai startar åttandeklassingane.

Kommunalsjefen varslar at det truleg blir aktuelt med lokale tilpassingar. Trinna vil nok rullere på å møte fysisk på skulen, der dei får ein dag med undervisning heime i veka. Kvar skule vil sende ut informasjon til føresette ved sine elevar.

Utfordring med transport

I dag, fredag, fekk skulesektoren ei ekstra utfordring der samferdselsavdelinga til fylket melde frå om at dei ikkje har kapasitet til å skysse alle elevane no som passasjerane må sitje med større mellomrom mellom seg. Så dette er noko kommunen arbeider med å få på plass.

Vil vere meir ute

Skulekvardagen blir ikkje som han var før "koronatida". Elevane kjem til å vere meir ute enn før for å bytte på lokala inne. Så no ønskjer dei seg godt utevêr framover.

Nordal fortel at dei har fått tilbod om andre lokale dei kan bruke, men dei vil førebels starte opp på skulane i eigne lokale.