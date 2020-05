Varsam markering av frigjeringsdagen

Nyhende

På dagen 75 år etter at Noreg vart eit fritt land etter fem års tysk okkupasjon, sørgjer koronaviruset for ei svært stille og varsam markering.

75-årsjubileet skulle vore feira med brask og bram, landet skulle vore festpynta og veteranar skulle vore til stades og heidra, men den delen av markeringa blir utsett til neste år.

Kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, statsminister Erna Solberg, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, leiar Anniken Huitfeldt i Stortingets utanriks- og forsvarskomiteen og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er blant deltakarane på 75-årsmarkeringa på Akershus festning, som vil vere stengd for publikum fram til markeringa er over.

− I dag flaggar vi over heile landet, akkurat slik vi gjorde på denne dagen for 75 år sidan. Fred og fridom er ikkje noko vi har fått gratis, og vi må aldri gløyme denne viktige delen av historia vår. Denne dagen minner oss om at nokon har kjempa og ofra for fridomen vår. Dei skal ha sin del av æra for at vi i dag bur i eit fritt demokrati, og dei fortener respekten vår, seier statsminister Erna Solberg.

Det blir lagt ned kransar ved rettarstaden på Akershus festning der mange motstandsfolk vart skotne av nazistane, og dessutan ved minnelunden og nasjonalmonumentet. Det vil bli overflyging og salutt, og kong Harald vil tale til folket via ei direkteoverføring frå nettsidene til regjeringa.

Over heile landet er lokale markeringar anten avlyste eller føregår utan publikum til stades.