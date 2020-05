Kristiansandaren Bjarte (61) ror i trebåt mot Nordkapp - stoppa innom Brandal

Nyhende

Bjarte Vestøl frå Kristiansand er ein hardhaus og friskus av dei sjeldne.Det er knappast utruleg at mannen er 61, snart 62 år gammal – då han godt kunne gått for å vere mange år yngre. Over meir enn seks veker har han tatt fleirfaldige hundre tusen åretak på sin veg langs norskekysten.

Sjølv om han ikkje har sett seg noko endeleg mål for turen, er draumen hans å kunne nå Nordkapp. I september i fjor sykla han frå nemnde Nordkapp til Lindesnes, men fordi han ikkje fekk sykla ruta han helst ville – kystruta – ville han i staden sjå kysten slik den burde sjåast – frå sjøen.

– Men sjølve vegen er jo det verkelege målet mitt denne gongen – og eg tek kvar dag som den kjem. Eg storkosar meg ute på havet. Vi får sjå om eg kjem meg heilt til Nordkapp, seier Bjarte Vestøl.

Vestøl, som har mange imponerande merittar innanfor idrettens verd, mellom anna to NM-titlar i maratonterrengsykling, reknar med å bruke totalt fem månadar på turen. Ein tur som ifølgje han berre er fullført av to personar tidlegare, med same båttypen. Grunnlaget for roeventyret la han i vinter, på romaskina si heime.

– Før i tida snakka ein om tungarbeid. Arbeid det gjerne tok seks veker å bli vand med. Det å ro ein trebåt er noko eg vil karakterisere som tungarbeid – og det går an å trene seg i form til det. Då eg byrja å ro var eg veldig klar, seier Bjarte flirande.

Ror Norges nasjonalbåt

Tysdag 26. mars byrja han på turen. Han rodde færingen sin, ein oselvar frå 2004, ut frå Bragdøya i Kristiansandsfjorden. Oselvaren er elles kåra til Norges nasjonalbåt, og den ti alen lange båten til Bjarte er det båtbyggar Nils Olav Solbakken som har konstruert. Bjarte er spesielt interessert i gamle båtar og byggeteknikk, og er medlem av Bragdøya kystlag.

– Eg er veldig oppteken av kystkultur, historie og korleis folk levde før. Det finnast ikkje betre vis å utforske historia og bruken av færingen på, enn ved å ta årene fatt og ro, seier Bjarte.

(Saka held fram under bildet)

Søndag 10. mai besøkte Vikebladet Vestposten Bjarte på småbåthamna i Brandal, der den flotte færingen hadde vore fortøydd sidan dagen før. Då hadde han nemleg forsøkt å ro til Ålesund, men mykje motvind i Breisundet gjorde at han måtte finne seg ei hamn. Valet fall då på Brandal – ein stad som Bjarte aldri har besøkt før – eller visste noko om.

– Eg har verkeleg blitt fantastisk godt tatt i mot av folket her i Brandal, og det er heilt tydeleg at dette er ei bygd der båtar og havet står sterkt. Så trefte eg også på ein gjeng her som badar i sjøen – noko som også var veldig gøy, seier Bjarte smilande.

Han fekk til og med ei privat omvising på Ishavsmuseet av Tove og Johan Ole Brandal. Ei omvising som gjorde at han verkeleg fekk auga opp for den rike historia til ishavsbygda Brandal. Han fortalde lokalavisa at han gjerne vil tilbake ein gong – for å utforske meir.

Krevjande, men vakkert om Stad

Første landgang på Søre Sunnmøre var førre torsdag, på Kvamsøya. 11 timar og rundt 13.000 åretak etter at han byrja å ro frå øya Silda – like nord for Måløy.

– Det var krevjande – men fantastisk vakkert. Spesielt rundt Ervik var det ekstra utfordrande, men samstundes var det mykje flott sjøfugl å sjå – mykje skarv. Det var eit havstykke eg seint vil gløyme, seier Bjarte Vestøl.

(Saka held fram under bildet)

For naturopplevingar har det blitt mange av så langt på turen. Sjølve årsaka til at Bjarte starta på turen i mars, var at han ville få med seg så mykje han kunne av fuglelivet langs kysten.

– Ein kjem nærmare fuglane, og dyrelivet generelt, på havet, seier han og legg til:

– Eg håper kroppen og båten held. No ser eg fram til ein dusj her i Brandal – før turen går vidare, seier ein smilande Bjarte Vestøl avslutningsvis.