Arbeidsløysa går nedover igjen

Ferske tal frå Nav syner at talet på heilt ledige har gått ned samanlikna med same periode for ein månad sidan.

Arbeidsløysa i Møre og Romsdal er no på 6,6 prosent, ikkje 8,4 prosent.

– Dei siste 14 dagane ser me ein stor effekt av at myndigheitene har justert koronatiltaka og starta ei gjenopning av samfunnet. Talet på heilt arbeidsledige har gått ned med 2 472. At talet delvis ledige har auka med 1 265 tyder nok på at mange av desse er tilbake i arbeid i redusert stilling, seier direktør Stein Veland i ei pressemelding.

Arbeidsløysa i Ulstein er no på 8,9 prosent og i Hareid 8,8 prosent.

Herøy har den høgste arbeidsløysa i fylket, med 9,2 prosent. I Sande er arbeidsløysa på 7,2 prosent.