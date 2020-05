Arrangerer utsette årsmøte denne veka

Nyhende

Hareid IL hadde i utgangspunktet lagt opp til at det utsette årsmøtet skulle gjennomførast digitalt komande torsdag. No skriv idrettslaget på sine nettsider at dei likevel vil arrangere årsmøtet på klubbhuset.

Det vil samstundes bli lagt opp til at dei som ikkje ønskjer å møte opp på klubbhuset skal kunne følgje møtet gjennom Teams.

Dimna-årsmøte onsdag

Som følgje av koronapandemien måtte Dimna IL utsette årsmøtet sitt, men no skriv idrettslaget på sine nettsider at dette no vil bli gjennomført på Dimna Grendahus onsdag 13. mai.