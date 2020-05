Jobbar på for den 30. utgåva

Nyhende

På sine Facebooksider skriv Hareid IL at arbeidsgruppa til Nordvest Maraton har tatt opp att arbeidet med planlegging av årets utgåve av løpsfesten på Hareid. Dette er den 30. utgåva i rekkja.

Nordvest Maraton Hjørungnes og Pedersen var raskast Det var lokale sigrar på både heil og halv distanse under Nordvest Maraton laurdag.

«Det er sjølvsagt for tidleg å konkludere om korleis dei neste månadane blir, men no tyder alt på at samfunnet blir opna steg for steg – og at det dermed kan arrangerast Nordvest maraton – 30-årsjubileum 22. august», skriv Hareid IL på sine facebooksider.

I 2019 var det 12 deltakarar på den heile maratondistansen, medan heile 60 stilte på den halve distansen.