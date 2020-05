Nyhende

Ei gruppe arkitektar, kommunalsjefar, planleggarar og representantar frå kommuneadministrasjonen i Ulstein trassa onsdag dei iltre snøbyene og drog på synfaring i Ulsteinvik sentrum. Bakgrunnen for dette var startskotet for den tredelte prosessen som skal ende opp med plan for sentrum, Ulshaugen og Holsekerdalen.