Nyhende

Alle foto: Victoria Røren, Brandal friskule

Elevane på Brandal friskule brukte fredagen til å rydde i bygda før 17. mai.

Dei gjekk også i tog- med god koronaavstand.

Og så fekk dei is, sponsa av Brandal Vel.

- Dette er tradisjon kvart år, små gleder både for bygda og for ungane, og is er supert som avslutning, seier Annika Brandal i Brandal Vel.