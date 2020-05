Her skal båtkonvoien gå 17. mai

Nyhende

Kartet viser kvar båtkonvoien skal gå 17. mai. Hindholmen køyrer i front, så følgjer dei andre båtane etter. Alle skal køyre i 5 knop. Kvar båt har ansvar for å navigere etter sjøvegsreglane. Det skal vere to båtlengder mellom båtane.

Det blir kommunikasjon mellom båtane på VHF, kanal 6.

Båtkonvoien grå frå Indre hamn i Ulsteinvik klokka to. Det blir felles avreise for båtane frå Eiksund til Ulsteinvik kvart over eitt.

Klokka eitt blir det felles avsyninga av "Ja, vi elsker" på Geileneset, der russen stiller med musikkanlegg. Flest mogleg av båtane skal då liggje i hamna mellom Geileneset og hotellet, der båtfolket syng frå båtane sine.

Båtkonvoien er eit samarbeid mellom småbåtlaga, Ulstein Seilforening og Stiftelsen Hindholmen.