Vart frakta vekk med helikopter

Operasjonsleiar Roar Fylling fortel til Vikebladet Vestposten at det var to ungdomar i slutten av tenåra som var utsett for ei motorsykkelulukke natt til sundag.

Den eine skal ha køyrd lettmotorsykkelen, og den andre sat bakpå.

Politiet fekk tipset litt over klokka fire i natt, og både politi og ambulanse rykte ut.

Eine personen klaga over smerter i ein fot, men båe skal ha vore vakne og medvitne. For å få dei raskast mogleg til sjukehuset i Ålesund vart dei henta med helikopter.

Operasjonsleiaren kan ikkje seie meir om tilstanden til dei to involverte i ulukke.