Nyhende

Som eit innsparingstiltak vedtok Ulstein kommunestyre i fjor at kommunen skulle slå saman Ulstein Eigedomsselskap KF (UEKF) og Ulstein Fjernvarme (UF AS). Kommunestyret vedtok også at tilsette i fjernvarmeselskapet skulle overførast til UEKF frå nyttår i år, og at det skulle utarbeidast ein eigarstrategi for UFAS innan mars 2020 og ein eigarstrategi for UEKF innan juni 2020.