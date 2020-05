Svært svak folkevekst i landet

Nyhende

Det er Statistisk Sentralbyrå som melder om den svake folketalsutviklinga. Dei peikar på at det har vore noko færre fødde, samt noko fleire døde i første kvartal samanlikna med tidlegare år, men viser til at det er lågare nettoinnvandring som sørgjer for den låge folkeveksten. Nettoinnvandringa var den lågaste i første kvartal sidan 2001, melder SSB.

I kommunane på søre Sunnmøre er det berre Hareid og Volda som hadde ein auke i folketalet frå utgangen av fjerde kvartal i 2019 til utgangen av første kvartal i 2020.

I Hareid auka folketalet frå 5160 til 5175 i løpet av perioden, medan det gjekk frå 10.356 til 10.473 i Volda. For Volda sin del har dette mykje med at innbyggjarar frå Bjørke og Viddal no er rekna inn i kommunen og ikkje lenger som ein del av Ørsta.

I Ulstein gjekk folketalet tilbake frå 8589 til 8571 i løpet av første kvartal. I Herøy var nedgangen frå 8913 til 8900, medan Vanylven gjekk tilbake frå 3126 til 3117. Sande hadde ein nedgang frå 2463 til 2461.