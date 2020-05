Ulovlege krepseteiner på Møre

Nyhende

Kystvaktskipet «Njord» har i ein to dagars aksjon plukka opp 126 krepseteiner dei meiner er ulovleg sett på Sunnmøre, og har i tillegg gitt ein fiskar med over tusen teiner lagra i sjøen pålegg om å fjerne eller røkte desse.

Kontrollen vart sett i verk etter tips om ulovleg fiske etter kreps på Sunnmøre i førre veke.

– Aksjonen viser at det er mykje ulovleg reiskap i sjøen som står og fiskar opp store mengder kreps. Vi ser også at desse teinene har vore til hinder for dei som ønskjer å drive eit berekraftig og lovleg krepsefiske. Kystvakta ser dei same utfordringane på Nordmøre og i Trøndelag, skriv sjefsmeister på KV Njord, Magnus E. Hvistendahl, i ei pressemelding omtalt i Kyst og Fjord.

Han er skuffa over at privatpersonar og yrkesfiskarar ikkje klarer og røkte fiskereiskapane sine, og ser det som viktig at det no kjem eit røktingspåbod.

Fiskeridirektorat har med bakgrunn i kontroll av Kystvakta gitt pålegg til ein yrkesfiskar på Nordmøre om å fjerne 1.500 teiner som har stått urøkta i over to månader. Teinene var heller ikkje planlagt røkta den neste månaden grunna prioritering av anna fiskeri. Teinene har likevel fiska og testar utført av Mattilsynet viste at krepsen var tom for mat i mage og tarm, og derfor svalt i teinene.