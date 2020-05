Samla inn 175.422 kroner

Nyhende

Elevane ved Ulstein vidaregåande skule samla hausten 2019 inn 175.422 kroner under solidaritetsdagen ved skulen. Pengane går til organisasjonen NSP Aid. Organisasjonen støttar mellom anna barneheimar og skular som skal gjere det mogleg for barn og unge i Kenya og Etiopia å få gå på skule og ta utdanning.

Måndag fekk Ulstein vidaregåande skule besøk av Gunnar Hamnøy, dagleg leiar i NSP Aid. Ifølgje Ulstein vidaregåande skule sine nettsider overrekte han det synlege beviset på innsamlinga til Synnøve Rabben og Robin Vedeld Kolgrov. Desse to elevane var sist haust i Kenya for å sjå prosjektet med eigne auge.

Skulen skriv også at elevrådet har bestemt at ein også vil bruke solidaritetsdagen komande skuleår til å samle inn pengar til det same prosjektet. Som følgje av koronapamdemien blir det ikkje reise til Kenya denne hausten, men skulen håpar det kan løyse seg med noko neste vår.