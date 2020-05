Kjenner ikkje til ny smitte i Hareid

Nyhende

I VG si oversikt over personar smitta av koronaviruset er Hareid onsdag registrert med eit nytt smittetilfelle. På sine Facebooksider har kommunen gått ut med ei melding om at kommunen så langt ikkje kjenner til at det skal vere eit nytt smittetilfelle i kommunen.

"Ei årsak til at Hareid kommune har fått registrert eitt ekstra tilfelle, kan vere at VG hentar sine opplysingar frå det sentrale registeret (MSIS). Her er pasientane knytt til folkeregistrert adresse. Dette tilfellet kan difor vere ein person som ikkje er busett i kommunen, men er folkeregistrert her. Då vil vi heller ikkje få melding om at vedkomande er smitta", skriv kommunen på sine Facebooksider.

I MSIS-statistikken til Folkehelseinstituttet er Hareid registrert med eit tredje koronatilfelle.

Før dette har det ikkje blitt påvist koronasmitte i Hareid kommune sidan 27. mars.

Kommunikasjonsansvarleg Erlend Friestad i Hareid kommune fortel at verken kommuneoverlegen eller smittevernlegen kjenner til at det skal ha kome positive prøvesvar i kommunen.