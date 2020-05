Solberg: - Vil få fart på næringslivet igjen

Nyhende

Regjeringa heldt klokka 12 fredag ein pressekonferanse om tiltaka ein vil setje inn for å hjelpe eit hardt råka norsk næringsliv.

- I dag legg vi fram ein tiltakspakke som skal få fart på næringslivet igjen, sa statsminister Erna Solberg (H).

Målet er å bygge eit grønare, smartare Norge, fortalde ho vidare.

- Tiltakspakken skal lette situasjonen her og no, men også leggje til rette for framtida, sa Solberg.

Å auke næringslivet sin konkurransekraft har vore eit viktig mål for regjeringa i fleire år, fortalde Solberg vidare.

Fleire tiltak

Tiltaka som blir lagt fram fredag vil ikkje løyse alle utfordringane, poengterte Solberg.

Næringsminister Iselin Nybø fekk så ordet frå Solberg.

- Vi føreslår å bruke 3,6 milliardar kroner på ein omstillingspakke. Pengar som skal gå til ekstra tiltak for å støtte næringslivet og samtidig få ned klimagassutsleppa i Noreg, sa Nybø.

2 milliardar kroner går til Enova - under eit eige mandat.

Solberg-regjeringa har ikkje fleirtal i Stortinget, og må no difor forhandle med opposisjonspartia for å få godkjent den grøne pakken.

Reduserer formuesskatten

Regjeringa legg 684 millionar kroner på bordet over ein fireårsperiode for å få fart på fleire maritime prosjekt.

- Mange av tiltaka regjeringa legg fram i dag skal bidra til meir innovasjon. Saman skal vi skape ein ny, og grøn veg ut av denne krisa, sa Iselin Nybø.

Regjeringa vil også redusere skatt på aksjar, driftsmidlar og arbeidande kapital. Det blir gjort fordi mange private bedrifter er råka av konsekvensane av virusutbrotet. Endringane vil tre i kraft straks - med verknad frå og med inntektsåret 2020. Formuesskatten blir redusert med 1,3 milliardar kroner.

- For bedrifter som i dag går med underskot, er det krevjande å ta ut pengar i utbyte for å betale skatt, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Vil vidareføre tiltak ei stund framover

Finansminister Jan Tore Sanner (H) fortalde at ein har møtt den økonomiske krisa med kraftfulle tiltak.

- Store delar av næringslivet har framleis store utfordringar. Mange er framleis permitterte eller arbeidsledige, sa Sanner.

Han fortalde at mange tiltak som allereie er innført, blir vidareført. Men somme forsvinn også.

Kompensasjonsordninga for næringslivet blir gradvis avvikla. Endringar i permitteringsregelverket blir gjeldande frå 1. september.

Det blir også lagt opp til lønsstøtte for bedrifter som tek eigne permitterte tilbake i jobb.

- Det har vore riktig og nødvendig å bruke mykje pengar, for å unngå større konsekvensar, sa Sanner.